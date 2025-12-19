Юных жителей Подмосковья пригласили на творческие конкурсы по ПДД

Фото: Медиасток.рф

Юных жителей Подмосковья пригласили на всероссийские конкурсы по правилам дорожного движения, приуроченные ко Всемирному Дню изобретения автомобиля. От участников ждут работы декоративно-прикладного творчества, видео, презентации, а также стихи и песни.

Конкурсы реализуются с целью профилактики ДТП с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности. Желающие могут выбрать подходящий для участия:

Организатором выступает Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

Работы принимаются с 26 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Подробная информация размещена на сайте фонда.

