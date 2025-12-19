Юных жителей Подмосковья пригласили на творческие конкурсы по ПДД

Юных жителей Подмосковья пригласили на всероссийские конкурсы по правилам дорожного движения, приуроченные ко Всемирному Дню изобретения автомобиля. От участников ждут работы декоративно-прикладного творчества, видео, презентации, а также стихи и песни.

Конкурсы реализуются с целью профилактики ДТП с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности. Желающие могут выбрать подходящий для участия:

V Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «АВТО-БУМ»;

V Всероссийский конкурс видео-работ и презентаций «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»;

V Всероссийский конкурс чтецов стихов и песен о автомобиле «АЗБУКА АВТОМОБИЛЯ».

Организатором выступает Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

Работы принимаются с 26 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Подробная информация размещена на сайте фонда.