Юных жителей Подмосковья пригласили на полумарафон «Большая Волга» в Дубне

Регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона «Большая Волга» стартует в полдень 18 июля. Юных спортсменов из Подмосковья пригласили к участию — для них будет доступно две дистанции на 300 и 600 метров, рассказали в Минспорта МО.

​Самая короткая предусмотрена для детей от четырех до восьми лет, а более длинная — для ребят от семи до 11.

Зарегистрировать ребенка можно на официальном сайте полумарафона. Для этого понадобится создать личный кабинет. Выбрав нужную дистанцию, необходимо нажать «Зарегистрировать друга» и внести данные юного бегуна. На почту придет подтверждение и стартовый номер. Для каждого ребенка понадобится отдельный электронный адрес.

До или после соревнований участники и зрители смогут посетить интересные места города.

В министерстве спорта региона напомнили, что Дубненский полумарафон «Большая Волга» пройдет в рамках «Суперлиги Подмосковья». Проект реализуется в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».