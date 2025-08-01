Юных жителей Подмосковья пригласили на VI Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». Ее победители и призеры смогут получить путевки в лагеря, баллы при поступлении, а также бюджетные или целевые места, сообщили в Росприроднадзоре.

На конкурсе от ребят ждут инновационные проекты и творческие работы, направленные на сохранение природы.

Более 150 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. Благодаря достижениям школьники могут оправиться во всероссийские лагеря: ВДЦ «Орленок» на Черное море, в ВДЦ «Океан» на Японское море, а также исследовательский лагерь на Байкале. Семьи награждают путевками в Сочи, в гранд отель «Жемчужина».

В сообщении уточняется, что в этом году у премии появилась новая номинация — «Зоомир». В ней принимают смешные и интересные ролики с животными, как домашними, так и дикими. Оценивать их будет генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Видео с редкими видами животных можно сделать в зоопарке или реабилитационных центрах. Ждем ваши заявки во всех номинациях!» — сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Регистрация открыта до 1 апреля 2026 года.

Напомним, Росприроднадзор учредил премию 31 марта 2021 года. Ее цель — привить экопривычки детям и взрослым. За время существования проект собрал более 320 тысяч участников из 95 государств.