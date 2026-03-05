Юных жителей Лобни приглашают на мастер-класс ко Дню женщин

Многофункциональный центр Лобни организует творческий мастер-класс для детей в честь Международного женского дня, как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

«Такие мероприятия — это прекрасная возможность для детей выразить свои чувства через творчество, а для нас — еще раз напомнить, как важны семья, забота и внимание друг к другу. Мы приглашаем всех желающих», — отметила директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук.

На мастер-классе под руководством сотрудников дети создадут праздничные поделки своими руками. Эти подарки станут теплым и искренним презентом для близких людей.

Мероприятие запланировано на 6 марта в 15:00 по адресу: город Лобня, улица Ленина, дом 21.

Стоит отметить, что в праздничные дни МФЦ Подмосковья изменят график работы. 8 марта отделения «Мои Документы» будут закрыты, а 9 марта откроются только те МФЦ, которые работают по воскресеньям.