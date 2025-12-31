Юных пациентов Раменской больницы поздравили с Новым годом

В Раменском округе прошла акция, в рамках которой «Десант Дедов Морозов» посетил маленьких пациентов местной больницы. Зимние волшебники, состоящие из спасателей-альпинистов отряда «Центроспас» МЧС России, Раменской пожарной части № 42 и Госпожнадзора, спустились с крыши семиэтажного хирургического корпуса, чтобы подарить радость детям, находящимся на лечении.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вместе с главврачом Сергеем Маркитаном и делегацией сказочных персонажей вручили детям подарки и самые теплые пожелания. Эдуард Малышев отметил, что Раменская больница является родоначальником этой доброй акции и выразил надежду на скорейшее выздоровление детей.

«Все очень счастливы, надеются на ближайшую выписку. Я думаю, в ближайшее время все дети будут дома», — сказал глава округа.

Главврач Сергей Маркитан добавил, что положительные эмоции были как у маленьких детей, так и у подростков, находящихся в больнице. Он поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал здоровья и хорошего настроения.