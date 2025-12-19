Юных пациентов больницы в Балашихе поздравили с Новым годом

С наступающим Новым годом поздравили детей, находящихся на длительном стационарном лечении в филиале № 3 Балашихинской больницы. Торжественное мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости».

Участие приняли депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова, депутаты Совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова и Илья Очаковский, а также Дед Мороз и Снегурочка. Гости передали подарки и пообщались с маленькими пациентами в недавно открытой «Доброй комнате» стационара.

«„Добрая комната“ — это пространство для досуга детей, проходящих лечение в стационаре. Мы ежегодно посещаем больницу в преддверии Нового года, чтобы поддержать ребят и создать для них условия для отдыха и занятий», — отметил Тарас Ефимов.

Жители округа, предприятия, образовательные учреждения и представители депутатского корпуса собрали более 200 подарков для детей разных возрастов. Подарки передали в «Добрую комнату», где их распределят между маленькими пациентами.

«Ежегодно в нашем стационаре проходят лечение более тысячи детей. Подарки, переданные в рамках акции, помогают сделать их пребывание здесь более комфортным», — прокомментировала Наталья Алимова.

Акция «Коробка храбрости» проводится в Московской области с 2012 года и направлена на поддержку детей в больницах. Проект «Добрая комната» создает игровые пространства в медицинских учреждениях: в этом году такая комната открылась в филиале № 3 Балашихинской больницы и стала третьей в учреждениях городского округа.