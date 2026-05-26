Юных музыкантов из Подмосковья пригласили на проекты «Движения Первых»

Всероссийские проекты «Хор Первых» и «Детский симфонический оркестр Первых» реализуют в этом году. Они дадут возможность юным талантам продемонстрировать свои навыки на крупнейших мероприятиях страны.
«Хор Первых» даст возможность лучшим детским голосам России выступить на главных мероприятиях страны и записать свои песни вместе со звездами эстрады. Регистрация участников продлится до 10 июня.
Ребята посетят мастер-классы и интенсивы с лучшими педагогами страны. Лучших выберут в двух номинациях.
Еще 100 музыкантов продемонстрируют свои таланты в рамках проекта «Детский симфонический оркестр Первых». Они выступят под руководством заслуженного работника культуры, дирижера Сергея Проскурина. Зарегистрироваться можно до 6 июля.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте