Юных лесопатологов из Чехова научили определять заболевания деревьев
Ребята из школьного лесничества «Дубравушка» научились распознавать больные деревья. Урок прошел в рамках их подготовки к слету лесопатологов.
Практическое занятие для ребят из Чехова провела старший участковый лесничий Подольского филиала «Мособллеса» Елена Рычкова. Оно прошло в смешанном лесу.
Задачей школьников было определять симптомы болезней, поражающих деревья, и разбираться в причинах их возникновения. Ребята сами исследовали образцы деревьев, осматривали листья и кору.
Отметим, что подобные занятия помогают будущим лесопатологам расширять знания и готовиться к испытаниям слета школьных лесничеств.
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