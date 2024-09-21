Юных лесопатологов из Чехова научили определять заболевания деревьев

Ребята из школьного лесничества «Дубравушка» научились распознавать больные деревья. Урок прошел в рамках их подготовки к слету лесопатологов.

Практическое занятие для ребят из Чехова провела старший участковый лесничий Подольского филиала «Мособллеса» Елена Рычкова. Оно прошло в смешанном лесу.

Задачей школьников было определять симптомы болезней, поражающих деревья, и разбираться в причинах их возникновения. Ребята сами исследовали образцы деревьев, осматривали листья и кору.

Отметим, что подобные занятия помогают будущим лесопатологам расширять знания и готовиться к испытаниям слета школьных лесничеств.

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