Юные лесники из Подмосковья приняли участие в профильной смене в «Орленке»

В детском центре «Орленок» завершилась смена «Лесной подрост». В ней приняли участие ребята из школьного лесничеств «Берендеи» из Орехово-Зуева.

Всего в смене участвовали 150 ребят со всей России. Они отдыхали на море и демонстрировали свои знания об экологии. Так, школьники из Подмосковья заняли первое место в соревнованиях по преодолению полосы препятствий.

Кроме того, они получили практические навыки по охране и защите лесов и создали собственные экологические проекты.

«В этом году в профильных сменах федеральных детских центров приняли участие более 500 юных лесников из 45 регионов страны. Такие проекты, как „Лесной подрост“, помогают ребятам не только углублять знания о природе, но и формировать экологическое сознание. От Подмосковья в этом году участниками профильной смены стали 19 ребят из пяти школьных лесничеств», — сказал председатель комитета Алексей Ларькин.

Профильную смену проводят в «Орленке» ежегодно. Попасть на нее можно за достижения в лесных науках.