Юных казачат Богородского округа посвятили в традиции предков

Значимое событие для станичного казачьего общества Богородского округа прошло 13 мая на хуторе в деревне Тимково. Обряд «Посажение на коня» провели для юных казачат.

Этот день стал важным этапом в жизни юных казачат — учащихся первого казачьего кадетского класса Центра образования № 8. Началось мероприятие по традиции с молитвы. Священник Андрей Чадин, духовный наставник местного казачьего общества, отслужил молебен, благословив детей на служение Церкви и Отечеству. Затем состоялся торжественный вынос и поднятие флага России и знамен.

Одним из ключевых моментов церемонии стал непосредственно сам обряд посажения на коня, символизирующий приобщение юных казачат к традициям и духу казачества. Все участники отметили красоту и зрелищность момента. А после обряда казачата смогли посмотреть музей на территории хутора .Для гостей устроили праздник с народными песнями, плясками, чаем и угощениями.

Это событие не только укрепило связь подрастающего поколения с историческим наследием, но и подчеркнуло важность сохранения казачьих традиций в современном мире. Родители и наставники выразили надежду, что посвящение станет для детей первым шагом на пути становления настоящими казаками — смелыми, честными и преданными своей земле.