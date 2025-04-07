Юных изобретателей из Реутова включат в государственный реестр одаренных детей

Разработка реутовских школьников была отмечена дипломом третьей степени в старшей возрастной категории. Помимо дополнительных баллов к ЕГЭ и приоритетного зачисления в партнерские вузы, ребята смогут участвовать в профильных сменах ведущих образовательных центров страны — «Алые паруса» и «Сириус». Кроме того, по итогам участия в конкурсе юные инженеры будут включены в государственный реестр детей с выдающимися способностями. Этот официальный перечень формируется Министерством просвещения России.

Победа учеников детского технопарка «Изобретариум», функционирующего на базе центра «Импульс» в Реутове, стала результатом многомесячной работы под руководством наставников. В «Изобретариуме» школьники осваивают 3D-моделирование, робототехнику, электронику и другие направления, востребованные в современном технологическом мире.

Конференция «НТСИ-SkART» — это престижная площадка, где молодежь со всей страны представляет научные и инженерные проекты, проходя через этапы экспертной оценки и защиты.