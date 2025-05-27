Юных инспекторов дорожного движения наградили в Солнечногорске

В церемонии награждения приняли участие члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия». Ребята были отмечены за успешное участие в конкурсе юных инспекторов движения, где продемонстрировали хорошие знания правил дорожного движения, внимательность и высокий уровень ответственности.

«Подобные конкурсы способствуют формированию у детей осознанного отношения к правилам дорожного движения и создают прочную основу для развития культуры безопасного поведения на улицах и дорогах. Проект „Безопасные дороги“ — это не просто про знаки. Это про жизнь. И про выбор — быть внимательным, ответственным и неравнодушным. Благодарю педагогов и родителей за поддержку, а детей — за старание и активность», — отметил депутат окружного совета, член фракции «Единая Россия» Владимир Красин.