Юных хоккеисты из Можайска стали победителями турнира Ice Hooligans

Можайские хоккеисты завоевали первое место на турнире Ice Hooligans. Они обыграли команды «Красная Машина Юниор» из Москвы, «Баума» из Нахабина и «Атлант» из Мытищ.

Воспитанники 2017 года рождения Дворца спорта «Багратион» показали достойную игру и оказались быстрее соперников. В первом матче «Драгуны» из Можайска обыграли команду сверстников из «Красной Машины Юниор» со счетом 5:4. Судьбу следующего матча со сборной «Баума» решили в серии буллитов. В итоге — 6:5. В заключительной игре «Драгуны» победили «Атланту» — 16:1.

Шайбы в ворота соперников забросили Иван Шлепнев, Матвей Лопухов, Артем Широков, Степан Малышкин, Артем Хисаев, Илья Чербунин, Александр Леваков и Александр Терещенко.

Лучшими игроками стали Иван Шлепнев, Артем Хисаев и Илья Чербунин, лучшим вратарем — Лука Шевцов, снайпером — Иван Шлепнев и бомбардиром — Илья Чербунин.