Новый выпуск интеллектуального шоу «Квизтория» вышел на 360.ru. За выход в полуфинал поборолись команды школьников из Электростали и Истры.

В этот раз участникам предстояло проверить знания об истории отечественного спорта. Они отвечали на вопросы ведущего Виктора Абрамяна о подмосковном городе, который считают родиной российского футбола, вспоминали прозвище группы российских хоккеистов, дважды завоевывавших Кубок Стэнли, а также выясняли, где в Московской области проходила часть соревнований летних Олимпийских игр 1980 года.

В каждом выпуске «Квизтории» команды юных знатоков соревнуются в эрудиции и отвечают на вопросы об исторических событиях, культурном наследии и известных страницах прошлого региона и страны.