Юные журналисты Солнечногорска победили на Всероссийском конкурсе

Ян Дулатов и Алсу Еникеева стали лучшими в номинации «Говорят и показывают юнкоры» — экспертное жюри отметило подготовленный ребятами телевизионный сюжет «Дружба народов». Проект вошел в тридцатку сильнейших среди примерно 1600 конкурсных работ, поступивших из более чем 70 регионов России.

Церемония награждения прошла в Государственной Думе Российской Федерации в торжественной обстановке.

Заместитель главы округа Ирина Тишина поздравила всех участников клуба «Stylu» с заслуженной и яркой победой и пожелала им новых успехов. Также она отметила их вдохновляющее мастерство, чуткость к важным темам и умение рассказать историю.

Клубом журналистики «Stylus» руководит Анастасия Ситникова. Школа телевидения при клубе работает с 2020 года. В рамках обучения участники получают практический опыт, осваивают профессию журналиста и создают медиаматериалы. Уроки проходят бесплатно.