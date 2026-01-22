Юные журналисты из Пущина посетили редакцию в Серпухове

Корреспонденты медиалаборатории «БиоТех-Пущино» из объединения «Школа журналистики» под руководством педагога Дианы Ларионовой познакомились с полным циклом производства новостей. Экскурсию провела директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева.

Гостям показали студию, монтажную, редакции газет и пресс-службу. Пущинцы не только увидели полный цикл производства новостей, но и попробовали себя в роли ведущих, взяли интервью у работающих журналистов и обменялись профессиональным опытом.

«Считаю, что такая практика — лучшая образовательная база для ребят», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Медиалаборатория «БиоТех-Пущино» известна проектами на стыке науки и журналистики. Ее воспитанники создают репортажи об исследованиях в институтах Пущина, занимаются проектной работой и углубленно изучают биологию. Ученица лаборатории Дарья Хомутова недавно стала финалисткой всероссийского конкурса «Большая перемена».