Юные журналисты из Богородского округа стали призерами областного конкурса

Учащиеся Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева уже несколько лет выпускают школьную газету «ВНЕурочное время». В этом году ребята стали победителями регионального конкурса юных журналистов и команд школьных СМИ «ЮН-Медиа» в номинации «Лучший дизайн-проект школьного медиа».

Под руководством педагога Галины Коневой команда из пяти юных журналистов создает настоящий медиапроект, который стал важной частью школьной жизни.

История газеты началась с обычной стенгазеты, но позже школьный коллектив решил сделать шаг вперед и преобразовать ее в полноценное издание. Такой смелый шаг оказался успешным: «ВНЕурочное время» не только завоевало признание среди учащихся и педагогов, но и получило высокую оценку профессионального жюри.

Конкурс «ЮН-Медиа» проводится с 2018 года под патронажем Союза журналистов Подмосковья на базе Академии социального управления. Участники соревнуются в четырех направлениях: «Школьная газета», «Школьное интернет-СМИ», «Школьное радио» и «Школьный телеканал». В этом году мероприятие побило рекорды по количеству заявок — более 700 участников из разных уголков региона.

Работы участников оценивают профессиональные журналисты, исследователи медиасферы, филологи и педагоги. Вручение наград прошло в торжественной обстановке. Одной из почетных гостей стала секретарь Союза журналистов России, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

Победа в конкурсе стала для школьников не только признанием их таланта, но и стимулом для дальнейшего развития. Юные журналисты из Центра образования № 5 доказали, что творчество, трудолюбие и поддержка наставника могут привести к большим достижениям.