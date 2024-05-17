Юные жители Воскресенска стали призерами всероссийских конкурсов | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:28 Юные жители Воскресенска стали призерами всероссийских конкурсов Пресс-служба городского округа Воскресенск

Читать 360 в

Воспитанники творческих студий городского округа Воскресенск стали призерами всероссийских конкурсов. Участники получили награды в танцевальных, музыкальных, вокальных и художественных состязаниях.

Студия спортивно-бального танца «Ювента» из Дворца культуры «Химик» завоевала 12 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую медаль на турнире «Егорьевский бал». Руководитель студии Александра Курченкова стала обладательницей главного приза «Самый лучший результат турнира».

Реклама

Ансамбль народного танца «Сувенир» стал лауреатом I степени на конкурсе-фильме «Национальное достояние России».

Вокалисты детской вокальной студии «Домисольки» стали призерами Международного конкурса детского и юношеского творчества «Берег Побед» в Сочи.

Юный житель округа Анатолий Вишня стал призером сразу двух номинаций музыкального конкурса исполнителей «Играй, гармонь! Звени, гитара». Ансамбль гитаристов «Музыкальная лаборатория» из Дворца культуры «Юбилейный» также стал лауреатом I степени на конкурсе «Играй, гармонь!», а Дмитрий Сорокин получил диплом I степени в номинации «Солисты».

Воспитанница изостудии «Кисточка» Даниэла Гыскэ победила в Международном конкурсе рисунков «Открытка Победы». Ее работы напечатают ограниченным тиражом и разместят в экспозиции «Zаветам Vерны».

Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск Пресс-служба городского округа Воскресенск

Ансамбль народного танца «Эдельвейс» стал призером Международного творческого фестиваля-конкурса «По местам воинской славы. Волгоград». Солисты студии академического вокала Prima стали обладателями наград на IV Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусств «PRОтворчество» в Озерах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».