Юные жители Реутова вошли в тройку призеров областного театрального проекта

Проект «Театральный поединок. Школьная лига», который начался в январе 2025 года, объединяет школьные театры Подмосковья. Участники разделились на группы и прошли по маршруту из нескольких точек в парке у Центра культуры и искусств. Там около сцены и фонтана провели тренинги и игры на внимание, координацию и работу в команде, отсылающие к этапам конкурса. Собравшись вместе, ребята оказали танцевальный флешмоб под открытым небом, а затем снова разделились на команды, чтобы побороться в финале второго сезона проекта. Ранее в полуфинал вышли 10 школьных театров, которые заработали наибольшее число баллов по рейтинговой системе.

В программу Большого финала вошли мультижанровая образовательная сессия под руководством наставников, финальный поединок с участием школьных театров, гала-концерт и церемония награждения призеров.

Отметим, что проект «Театральный поединок. Школьная лига» организовали благодаря поддержке Министерства культуры и туризма, а также Министерства образования Московской области. Участие в нем приняли конкурсанты из школьных театров региона в возрасте от 12 до 18 лет.