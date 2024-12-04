Еще двое сирот в Истре получили сертификаты на покупку квартир

12 детей из Истры, оставшихся без попечения родителей, получили в этом году жилищные сертификаты. Теперь они смогут приобрести свои квартиры.

По традиции документы вручают в здании администрации в торжественной обстановке. Последними обладателями сертификатов в 2024 году стали Александра Бадун и Вадим Попаденко. Их поздравила глава округа Татьяна Витушева.

С недавних пор детям, оставшимся без попечения родителей, выдают не только ключи от квартиры, но и сертификаты. И это гораздо удобнее, ведь жилье они могут выбрать сами. А также сделать ремонт в квартире по своему вкусу. К примеру, Вадим Попаденко решил оборудовать на балконе спортивную зону. Он выбрал себе квартиру в Малой Истре, а вот Александра захотела жить в Дедовске.

Работа по оказанию мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будет продолжена в муниципалитете в 2025 году.

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