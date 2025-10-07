Юные жители Одинцова смогут пройти бесплатную диагностику зрения в октябре

В октябре юные жители Одинцова в возрасте до 18 лет смогут проверить зрение и посетить бесплатные консультации врача-офтальмолога в детской поликлинике. Специалисты примут пациентов 1, 3, 6, 8, 10, 13 и 15 числа.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо предоставить паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка и полис обязательного медицинского страхования всех регионов, за исключением Москвы. Для того, чтобы попасть на прием по московскому полису, потребуется направление от педиатра или офтальмолога по форме 057.

Для записи к врачу необходимо предварительно позвонить по номеру: 8 (985) 392-77-48. Она ведется ежедневно с 09:00 до 21:00. Важно помнить, что за сутки до посещения следует взять с собой контактные линзы или очки, если ребенок их носит — это поможет врачу более точно оценить состояние зрения. Консультации будут проходить в кабинете № 421 на четвертом этаже по адресу: улица Говорова, дом № 10.