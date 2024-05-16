Юные жители Одинцова получили более 80 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:48 Юные жители Одинцова получили более 80 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников Школьники из Одинцова победили на всероссийской учебной олимпиаде Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Ученики 9-11 классов из Одинцовского округа показали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. Ребята получили более 80 дипломов на заключительном этапе, в том числе в качестве абсолютных победителей.

Наибольшее число наград у школьников по обществознанию — 24, чуть меньше по английскому языку — 20, на третьем месте право — 18. Удалось показать успехи и на олимпиаде по иностранным языкам — французскому и китайскому, а также по искусству, истории, экономике, экологии, технологии, биологии, географии и литературе. Одинцовские ребята получили на 30 дипломов больше по сравнению с прошлым годом.

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Среди победителей старшеклассники 10 учебных заведений округа: Одинцовской лингвистической гимназии, гимназии № 4, гимназии Святителя Василия Великого, лицея № 10, лицея № 2, лицея № 6 имени Пушкина, Зареченской средней школы, школы «КвантУм», образовательного центра «Флагман» и гимназии имени Примакова.

Стоит отметить, что на заключительном этапе среди участников из Подмосковья было 74 победителя и 367 призеров. Они поставили новый рекорд в общем зачете по числу наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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