Юные жители Наро-Фоминска стали лауреатами международного конкурса рисунков
Творческие наборы-конструкторы, цветы и красочные дипломы вручили лауреатам международного конкурса детского рисунка из Наро-Фоминска. Он проходил в китайском городе Фошань, побратиме Наро-Фоминска.
Между китайским Фошанем и подмосковным Наро-Фоминском налажено тесное взаимодействие, в том числе и в сфере культуры и искусства. На рассмотрение жюри международного конкурса детского рисунка от городского округа было представлено 39 работ.
«Наградили семь наших ребят — победителей международного конкурса живописи, который проводили наши китайские друзья в городе Фошань в 2023 году. Считаем, что очень важно участие в таких мероприятиях для поддержания отношений с нашими дорогими побратимами. Мы участвуем уже не первый раз», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.
Китайскими организаторами конкурса и администрацией Наро-Фоминского городского округа были отмечены не только лауреаты, но и их наставники — учителя изобразительного искусства.
«Рисуем во имя дружбы и яркого будущего» — так переводится с китайского главный слоган конкурса в Фошане. В Наро-Фоминске уже начали подготовку к участию в конкурсной программе 2024 года.
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