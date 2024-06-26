Юные жители Наро-Фоминска стали лауреатами международного конкурса рисунков

Творческие наборы-конструкторы, цветы и красочные дипломы вручили лауреатам международного конкурса детского рисунка из Наро-Фоминска. Он проходил в китайском городе Фошань, побратиме Наро-Фоминска.

Между китайским Фошанем и подмосковным Наро-Фоминском налажено тесное взаимодействие, в том числе и в сфере культуры и искусства. На рассмотрение жюри международного конкурса детского рисунка от городского округа было представлено 39 работ.

«Наградили семь наших ребят — победителей международного конкурса живописи, который проводили наши китайские друзья в городе Фошань в 2023 году. Считаем, что очень важно участие в таких мероприятиях для поддержания отношений с нашими дорогими побратимами. Мы участвуем уже не первый раз», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.

Китайскими организаторами конкурса и администрацией Наро-Фоминского городского округа были отмечены не только лауреаты, но и их наставники — учителя изобразительного искусства.