Жители Лобни победили на всероссийском конкурсе прикладного искусства | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:02 Жители Лобни победили на всероссийском конкурсе прикладного искусства Жители Лобни победили на конкурсе прикладного искусства Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Подмосковье прошел Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства». Участие в нем приняли воспитанники лобненского центра «Планета талантов», которые показали свое мастерство в разных видах искусства — от кружевоплетения до работы с шерстью.

Участие в конкурсе приняли ребята из разных объединений центра, включая «Ярмарку мастеров», «Витраж», «Керамист», «Валяшки» и другие. Они представили свои работы, продемонстрировав уникальные навыки и фантазию.

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Гордость Лобни — юные художники и мастера, которые не только участвовали, но и выиграли высокие награды. Арина Назарова, Анна Князева, Таисия Челяпина, Диана Гуломова и Роман Алиев получили дипломы первой степени. Варвара Акимова была отмечена дипломом второй степени, а Софья Бородина и Анна Олышева — третьей.

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