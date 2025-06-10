Юные жители Истры приняли участие в походе выходного дня

Ребята из спортивно-туристического клуба «Слобода» отправились в поход выходного дня по маршруту «Павловская Слобода — Святой родник — водопад (старая плотина) между Нахабино и Дедовском». Они преодолели около 16 километров по живописному лесу.

Важно, что дети сами активно участвовали в подготовке к походу. Они разрабатывали маршрут, распределяли обязанности в лагере, готовили еду и помогали другим участникам. Все задачи были выполнены успешно.

В походе также участвовали родители. Организаторы отметили, что такие совместные мероприятия помогают укрепить связь между взрослыми и детьми, а также дают подросткам возможность развить полезные навыки, которые пригодятся им в будущем.

Подобные мероприятия проходят каждый год в это время, причем организовывают не только походы. К примеру, на базе Рождественской школы недавно прошли семейные старты по спортивному ориентированию и пешеходному туризму среди воспитанников турклуба «Феникс» Центра детского и юношеского туризма и краеведения города Истра, а также ​в библиотеке поселке Гидроузла имени Куйбышева для юных посетителей организовали познавательный час по экологии «За природу в ответе и взрослые и дети».