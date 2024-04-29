Юные жители Химок стали участниками выставки-форума «Россия» | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 17:21 Юные жители Химок стали участниками выставки-форума «Россия» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На выставке-форуме «Россия», проходящем на ВДНХ, молодые пилоты спортивных дронов из Химок вместе с тренерами представили свою уникальную секцию из дома творчества «Интеграл». На форуме не только показали учебные летательные аппараты, но и провели мастер-классы для всех желающих.

Посетители могли на практике попробовать управление дронами и узнать о тонкостях этого процесса от опытных спортсменов.

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«Для нас с ребятами большая честь представлять наш регион на этой выставке. Мы смогли рассказать об этом виде спорта большому количеству людей. Надеемся, у нас получилось их заинтересовать», — рассказал тренер, председатель комитета по спортивным дронам Анатолий Корнилов.

Одним из ярких моментов мероприятия стало выступление Даниила Стеблецова, воспитанника дома детского творчества «Интеграл», который уже более пяти лет занимается спортивным пилотированием.

«Выставка дала мне возможность не только показать свои навыки, но и обменяться опытом с другими участниками. Это невероятный опыт!», — поделился он.

Секция дронрейсинга в Химках — это первая подобная секция в России, где обучают не только управлению, но и конструированию, сборке и настройке беспилотников. Сотрудничество с образовательными учреждениями, такими как херсонские школы, позволяет расширять знания и навыки юных спортсменов, делая обучение доступным и интересным для еще большего числа детей.

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