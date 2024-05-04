Юные жители Химок примут участие в фестивале «Таврида.АРТ» | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 21:16 Юные жители Химок примут участие в фестивале «Таврида.АРТ» Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

Жители Химок могут принять участие в образовательных заездах «Таврида.АРТ» на ВДНХ. Участников ждут мастер-классы, лекции и педагогические мастерские по современным направлениям искусства: музыке, театру, стрит-арту, хореографии.

Юные жители городского округа Химки могут стать участниками образовательных заездов «Таврида.АРТ». Первый заезд включает пять арт-школ: современной музыки, уличного театра, театра кукол, стрит-арта и хореографии. Мероприятие проведут в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ со 2 по 8 июня.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Преподаватели, педагоги дополнительного образования, студенты педагогических направлений подготовки, советники по воспитательной работе, а также деятели детских театров соберутся на одной площадке и поделятся знаниями и идеями в сфере образования и наставничества.

Гости мероприятия примут участие в педагогических мастерских, мастер-классах и лекториях. Заезд «Таврида.Арт — Только в России» соберет на своей площадке 400 участников из разных регионов страны. Подать заявку можно до 6 мая по ссылке.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Последующие образовательные заезды будут проходить на территории арт-кластера «Таврида» в Республике Крым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».