Юные жители Воскресенска заняли 2-е место на конкурсе дорожного движения

Агитбригада юных инспекторов движения «Клаксон» из Воскресенска продемонстрировала высокий уровень подготовки, заняв второе место в Всероссийском конкурсе. В этом году они стали участниками акции «Засветись. Стань заметнее на дороге!» и подготовили яркое представление, которое привлекло внимание жюри.

Ежегодный конкурс «Безопасная дорога — детям» организуется Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий Министерства просвещения РФ. В этом году в рамках конкурса ребята из агитбригады «Клаксон» создали уникальное выступление по мотивам популярной передачи «Модный приговор». Тема представления была оригинальной и веселой: «Люди в черном. Юные инспекторы движения против гардероба своих одноклассников».

Участники рассказали, как важно носить одежду с элементами светоотражающих материалов, и почему это может спасти жизнь на дороге. История о дизайнере Карле Лагерфельде, который в 2008 году сотрудничал с французской дорожной инспекцией, стала ярким акцентом их представления. Ребята рассказали, как легендарный дизайнер в элегантном костюме с галстуком-бабочкой продвигал идею безопасности на дорогах, подчеркнув, что желтый жилет, хоть и не самый стильный, может спасти жизни.

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