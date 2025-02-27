Юные вокалисты из Орехово-Зуева стали лауреатами областного конкурса
Финал и гала-концерт областного патриотического фестиваля-конкурса «Голос Победы» прошел в Раменском. Он собрал лучших исполнителей со всего региона. Вокалисты из Орехово-Зуевского городского округа продемонстрировали высокий уровень мастерства и патриотический дух.
Эстрадный хор «mp3» детской школы искусств имени Якова Флиера удостоился звания лауреата I степени. В финале конкурса ребята представили исполнение песни «Гостомельский десант», посвященной памяти Героя России Алексея Осокина, уроженца Орехово-Зуева.
На гала-концерте вокалистов приехали поддержать автор слов песни, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина и отец Героя Николай Осокин.
«Спасибо за исполнение, вы лучшие! Спасибо Юлие Дубининой, автору слов. Самые теплые слова директору школы искусств Ольге Андреевой за прекрасных, искренних исполнителей песни и патриотизм», — сообщил Николай Осокин.