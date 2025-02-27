Юные вокалисты из Орехово-Зуева стали лауреатами областного конкурса

Финал и гала-концерт областного патриотического фестиваля-конкурса «Голос Победы» прошел в Раменском. Он собрал лучших исполнителей со всего региона. Вокалисты из Орехово-Зуевского городского округа продемонстрировали высокий уровень мастерства и патриотический дух.