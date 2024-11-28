Юные вокалисты выступили на благотворительной акции в Котельниках

Юные артисты из вокальной студии «Рикки-Тикки» стали участниками концерта в рамках благотворительного проекта «Елка возможностей». Этот проект помогает детям из отдаленных регионов страны воплощать мечты и развиваться.

Вокалисты из Котельников подготовили пять ярких номеров, которые покорили зрителей. Уверенность и талант детей стали настоящим открытием вечера.

Студия «Рикки-Тикки» работает с 2012 года под руководством Олеси Александровны Евдокимовой. Здесь ребятам помогают раскрыть музыкальные способности и познакомиться с культурой исполнения. Обучение в студии подбирается индивидуально, что позволяет каждому ребенку раскрыть свой потенциал.

Проект «Елка возможностей» объединяет талантливых детей со всей страны, открывая для них новые горизонты. Участие коллектива из Котельников стало ярким вкладом в это доброе дело.

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