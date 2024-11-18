Юные виртуозы сыграли в сопровождении симфонического оркестра в Балашихе
Семи виртуозам из лучших музыкальных школ области выпала честь выступить в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» в Балашихе. Еще весной их отобрали в благотворительный проект «Настоящее будущего», который реализуется Фондом Владимира Спивакова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Концерт прошел на сцене детской школы искусств № 1 имени Г. В. Свиридова. Игру на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте и кларнете услышали заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян и начальник управления культуры Светлана Шарцева.
«Юным музыкантам проект „Настоящее будущего“ дает уникальную возможность играть на лучших площадках страны с известными коллективами. Для каждого из них — большая честь выступать с настоящим оркестром. Лучших музыкантов отобрали еще весной, и все это время дети готовились и волновались, так как понимали, как это важно для школы, города и области», — рассказала директор ДШИ № 1 Оксана Каменская.
София Милехина — одна из участниц благотворительного проекта «Настоящее будущего», которой посчастливилось выступать на сцене с оркестром под управлением дирижера Филиппа Петрова. Четырнадцатилетняя воспитанница детской школы искусств № 1 исполнила концертино для флейты композитора Сесиль Шаминад.
«Я занимаюсь музыкой с семи лет и хочу связать с ней свою жизнь. К этому концерту готовилась достаточно долго, даже летом занималась каждый день!» — поделилась София Милехина.
Концерты проекта «Настоящее будущего» уже прошли в Красногорске, Солнечногорске, Пушкино, Серпухове, в камерных залах Московской филармонии и Дома музыки. На очереди — Одинцово, Дмитров и Химки. Заключительный аккорд проекта прозвучит в концертном зале «Зарядье».
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