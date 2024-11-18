Юные виртуозы сыграли в сопровождении симфонического оркестра в Балашихе

Семи виртуозам из лучших музыкальных школ области выпала честь выступить в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» в Балашихе. Еще весной их отобрали в благотворительный проект «Настоящее будущего», который реализуется Фондом Владимира Спивакова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Концерт прошел на сцене детской школы искусств № 1 имени Г. В. Свиридова. Игру на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте и кларнете услышали заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян и начальник управления культуры Светлана Шарцева.

«Юным музыкантам проект „Настоящее будущего“ дает уникальную возможность играть на лучших площадках страны с известными коллективами. Для каждого из них — большая честь выступать с настоящим оркестром. Лучших музыкантов отобрали еще весной, и все это время дети готовились и волновались, так как понимали, как это важно для школы, города и области», — рассказала директор ДШИ № 1 Оксана Каменская.