Юные туристы из Богородского округа совершили водный поход на катамаранах

В невероятное водное путешествие, полное ярких эмоций и впечатлений, отправилась группа обучающихся из «Центра образования для детей и взрослых». Руководили ребятами опытные педагоги Александр Потапов и Юлия Петренко.

Учебно-тренировочный сплав по реке Нерская спортсмены совершили на катамаранах. Во время водного похода ребята наслаждались красотой природы, останавливались на пикники, готовили на костре, устанавливали палатки. Работая в команде, они не только развивали навыки гребли, но и учились взаимодействовать друг с другом, преодолевая препятствия на воде. Шли небольшой группой на двух катамаранах.

В течение года до этого участники осваивали теорию водного туризма, учились работать с снаряжением и отрабатывали технику гребли. Поход стал завершающим этапом подготовки, позволив применить полученные знания на практике.

Маршрут по реке Нерская был выбран как оптимальный для отработки навыков в условиях спокойной воды. Поход прошел успешно, подтвердив готовность группы к более сложным водным маршрутам.