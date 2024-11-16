Юные циркачи из Лосино-Петровского победили на всероссийском фестивале

Воспитанники коллектива циркового искусства «Итира» в Лосино-Петровском завоевали почетные звания лауреатов I степени на всероссийском многожанровом фестивале «Карусель Земля» — «Град мастеров» — «Щелково 2024» . Он организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области .

«Карусель Земля» — конкурс национальных культур и искусств детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества. Городской округ Лосино-Петровский представляли воспитанники «Итиры» под руководством Евгении Николаевны Нуянзиной. Ребята представили пять номеров. Каждый получил звание лауреата I степени.

Ивана Кривошеева признали лучшим за конкурсный номер «Зажигаем вместе». Полина Мунирова получила высшую награду трижды за творческие номера «Музыкальная симфония», «Рождение новой звезды» и за дуэт с Викторией Сударкиной «Возрождение». Также лауреатами I степени стали Иван Кривошеев и Анастасия Устиченко благодаря номеру «Одно дыхание на двоих».

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