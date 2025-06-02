Юные теннисисты отправились в велотур по Богородскому округу

Велопоход организовали для воспитанников отделения настольного тенниса спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа. Ребята проехали по живописным местам и посетили мемориалы.

Теннисисты проводят много времени в закрытых спортивных сооружениях, поэтому в мае было решено подготовить для ребят прогулки и тренировки по общей физической подготовке на свежем воздухе. Тем более что теплая, солнечная погода этому явно поспособствовала.

В 20-х числах мая прошли уже традиционные велопоходы в завершение спортивного сезона 2024/2025 годов. Ребята насладились природой Богородского края. Поездки по родным просторам дети ожидают каждый раз с нетерпением.

На берегу одного из карьеров ребята устроили небольшой привал. А также посетили памятные места и мемориалы Богородского округа, в том числе Сквер Боевой Славы в городе Старая Купавна.