Юные танцоры из Видного выступят в «Голубом огоньке» на телеканале «Россия»

Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» из Ленинского округа приняли участие в записи «Голубого огонька». Программу покажут на телеканале «Россия-1» в новогоднюю ночь.

Зрители увидят 12 пар юных танцоров из Видного на одной сцене с народным артистом России Львом Лещенко.

«Для нас большая честь — выступить на федеральном канале и поработать с лучшими хореографами страны. Гордимся, что наших ребят уже приглашают на такие всенародно любимые программы. Как сказали организаторы, наш номер со Львом Валерьяновичем под его знаменитую песню „Родная земля“ покажут сразу после трансляции речи президента и боя курантов», — рассказал руководитель «Звездного вальса» Игорь Турукин.

Съемочный день длился восемь часов. За это время успели снять пять дублей. Постановщики отметили профессионализм танцоров из Видного, а ребята смогли сфотографироваться с Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым, Олегом Газмановым и другими звездами российской эстрады.

«Это не единственное выступление наших детей на федеральном телевидении, которое состоится в эти новогодние каникулы. Девять пар из „Звездного вальса“ также приняли участие в съемке телевизионного проекта „Snow Party Kids“ вместе с Клавой Кокой, Юлией Савичевой, Миланой Стар, Миланой Хаметовой и другими популярными исполнителями, блогерами и кумирами молодежи», — добавил Игорь Турукин.

Программу записывали в «ВТБ Арене». Воспитанники «Звездного вальса» станцевали под песню «Новогодняя Москва». Номер для выступления поставили за сутки, а образы создали профессиональные стилисты.

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