Юные танцоры из Можайска заняли первое место в национальном конкурсе в Москве

Танцевальный коллектив «Детской школы искусств» Можайского округа завоевал первое место в национальной премии «Весна священная» в Москве. Также отметили и руководителя коллектива «Линия танца» Анастасию Чекову.

Национальный конкурс детского и юношеского танца «Весна священная» прошел в государственном академическом театре «Русская песня».

Образцовый коллектив из Можайска «Линия танца» стал лауреатом первой степени и получил золотой диплом в номинации «Современный танец», а руководителя Анастасию Чекову признали лучшим хореографом.

«Весна священная» позволяет юным воспитанникам проявить таланты на большой сцене, пообщаться с известными деятелями культуры и искусства, расширить кругозор и оценить выступления других команд. Ребята также получают обратную связь от экспертов, в том числе по подбору костюмов и музыки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».