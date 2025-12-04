Юные танцоры из Ленинского округа выступят с Алсу в новогодней передаче

Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» во второй раз приняли участие в съемках новогодней телепередачи «Голубой огонек». Восемь пар юных танцоров дополнят номер заслуженной артистки России Алсу, исполнившей популярную песню «Снег кружится».

Руководитель клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин рассказал, что создавать новые костюмы и разрабатывать постановку пришлось в кратчайшие сроки. «Но, несмотря на это, мы справились. Дети невероятно счастливы возможности побывать на таком знаковом событии, как „Голубой огонек“», — отметил он.

«Звездный вальс» стал единственным детским танцевальным коллективом из Московской области, который выступил на этом праздничном концерте. Зрители увидят передачу в новогоднюю ночь на телеканале «Россия».

Напомним, в 2024 году воспитанники клуба из Ленинского округа также принимали участие в записи «Голубого огонька», выступая вместе с народным артистом России Львом Лещенко. Кроме того, в День России в текущем году танцоры покорили Красную площадь своим номером с Николаем Басковым на главном концерте страны.