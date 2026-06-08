Юные танцоры из Химок выступили во флешмобе в центре Москвы
Фестиваль «Прыжок в лето» прошел в парке «Музеон» в минувшие выходные. Он объединил несколько сотен спортсменов и танцоров, в том числе из Московской области.
«Наши дети из „Сиджем“ приняли участие во флешмобе под кавер „Танцуй — танцуй“», — рассказала руководитель танцевального коллектива Елизавета Мовродова.
Режиссером мероприятия стала заслуженный тренер России, почетный работник физической культуры и спорта города Москвы Екатерина Сиротина.
«Все красочно, ярко и весело. Множество разных активностей и еще больше юных спортсменов разных видов спорта — это очень радует», — добавила Елизавета Мовродова.
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