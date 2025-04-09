Юные танцоры из Дмитрова стали лауреатами международного фестиваля

Международный конкурс искусства и творчества «Навстречу солнцу» проходил в дистанционном онлайн-формате. Образцовый хореографический ансамбль «Задумка» из Дмитровского округа продемонстрировал высокий уровень подготовки и завоевал несколько дипломов.

Юные артисты произвели впечатление на компетентное жюри своей энергетикой, артистизмом и безупречной техникой. Все представленные хореографические номера и получили высокую оценку судейской коллегии.

Лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» стал темпераментный и колоритный «Аварский народный танец». Дипломами второй степени отметили поэтичную и нежную композицию «Заплетись, плетень», а также искрометный номер «На горе-то калина».

Организаторы конкурса вручили руководителю ансамбля Светлане Бычковой и балетмейстеру Илье Цымбалову благодарственные письма за высокий профессионализм и преданность искусству танца.