Юные танцоры из Дмитрова стали лауреатами международного фестиваля

Международный конкурс искусства и творчества «Навстречу солнцу» проходил в дистанционном онлайн-формате. Образцовый хореографический ансамбль «Задумка» из Дмитровского округа продемонстрировал высокий уровень подготовки и завоевал несколько дипломов.
Юные артисты произвели впечатление на компетентное жюри своей энергетикой, артистизмом и безупречной техникой. Все представленные хореографические номера и получили высокую оценку судейской коллегии.
Лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» стал темпераментный и колоритный «Аварский народный танец». Дипломами второй степени отметили поэтичную и нежную композицию «Заплетись, плетень», а также искрометный номер «На горе-то калина».
Организаторы конкурса вручили руководителю ансамбля Светлане Бычковой и балетмейстеру Илье Цымбалову благодарственные письма за высокий профессионализм и преданность искусству танца.
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