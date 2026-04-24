Юные таланты из Лобни победили на международном фестивале-конкурсе

В Москве состоялся XI Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Содружество», где артисты из Лобни завоевали призовые места. Участники детского вокального ансамбля «Утренние звезды» из Дворца культуры «Чайка» показали выдающиеся результаты.

В номинации «Эстрадный вокал» лауреатом I степени стала Елизавета Шлик, которая исполнила песню «Весеннее танго». В номинации «Академический вокал» лауреатами III степени стали Максим Шлик с песнями «Хоккеист» и «О матери планете», а также Кирилл Тарасов с композициями «Соколенок» из кинофильма «Это было в разведке» и «Прекрасное далеко».

Руководитель ансамбля Светлана Бойцова отметила, что участие в таком серьезном конкурсе способствует профессиональному росту исполнителей. Она также рассказала, что Лиза занимается в коллективе около семи лет, а Кирилл — три года.

В ближайшее время ансамбль примет участие в концерте, посвященном 65-летию космонавтики, который пройдет 15 мая в Школе искусств. А 17 мая артистов ждет выступление в музыкальном спектакле «Сказочка про Козявочку» Дмитрия Мамина-Сибиряка на фестивале «Русская классика» в городском театре «Камерная сцена».