Юные таланты из Химок выступили на концерте в честь 85-летия округа

Праздничный концерт «Детские школы искусств любимому городу» провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Зрители услышали песни в исполнении воспитанников культурных учреждений и насладились хореографическими выступлениями.

Концерт собрал на одной сцене воспитанников Центральной детской школы искусств, Детской школы искусств имени Алексея Верстовского и Сходненского учреждения. Пели, играли на музыкальных инструментах и танцевали для гостей праздника лауреаты всероссийских и международных конкурсов и титулованные коллективы.

«Праздничный концерт „Детские школы искусств любимому городу“ — яркий пример того, как культура и искусство способствуют воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти. Через творчество можно передать любовь к Родине, гордость за свой народ и веру в светлое будущее», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

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