Юные таланты борются за выход в финал конкурса «Хрустальные звездочки»

В городском округе Красногорск в ДК «Подмосковье» прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки». Это ежегодное мероприятие, где дети делают первые шаги на большой сцене.

Около ста детей приняли участие в конкурсе, представив более пятидесяти номеров. Они демонстрировали свои навыки в вокале, хореографии и исполнительском мастерстве, чтобы попасть в финал.

«Это наш ежегодный ведомственный конкурс. Сегодня на сцене — дети сотрудников правоохранительных органов, и уровень подготовки очень высокий», — рассказала начальник пресс-службы судебных приставов по Московской области Лэйсан Нугуманова.

Член жюри Егор Фирсов признался, что выбрать лучших было непросто. «Ребята — талантливые, харизматичные, с большим будущим. Очень сложно было оценивать», — отметил он.

Некоторые выступления особенно запомнились членам жюри своей яркостью и нестандартностью. В финал прошли лучшие из лучших — победители в каждой номинации и возрастной категории. Именно они представят регион на всероссийском этапе, где сцена станет еще больше, а конкуренция — серьезнее.