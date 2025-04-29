Юные спортсмены приняли участие в соревнованиях по стритлифтингу в Раменском

В спортивном клубе «Атлет» состоялись соревнования по стритлифтингу, собравшие четырнадцать юных спортсменов в возрасте до 18 лет. Мероприятие организовал комитет по спорту и молодежной политике администрации Раменского округа.

Соревнования проходили в формате двоеборья, включающего в себя два классических упражнения: подтягивания и отжимания с использованием дополнительного отягощения. Это позволило участникам продемонстрировать не только силу, но и выносливость, а также технику выполнения упражнений.

Многократный чемпион клуба «Атлет» Владимир Клещатников завоевал первое место. Он уже неоднократно становился призером различных соревнований по армлифтингу, жиму лежа и подъему на бицепс. Второе место занял Арсений Денисов, известный своими достижениями в спортивном ориентировании. Бронзовую медаль завоевал Леонид Дмитриев.

Глава клуба «Атлет» Сергей Земцев высоко оценил уровень подготовки всех участников соревнований, отметив их настойчивость и стремление к самосовершенствованию.