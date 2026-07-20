Юные спортсмены отправились в тур по святым местам Подмосковья
Начинающие спортсмены посетили святые места в Подмосковье в рамках тура, организованного фармацевтической компанией «Промомед». В поездке детей сопровождали спортсмены клуба «Володарь», ветераны полиции и мастер спорта по спортивному самбо и сумо, многократный чемпион Европы Реваз Ареставия.
«Очень классная поездка, во-первых, для личного саморазвития, во-вторых, ребятам мы хотели показать, что такое патриотизм, что такое настоящая вера, что такое вера в себя и что такое, когда мы представляем спорт Москвы и России в общем», — отметил Реваз Ареставия.
Поездку приурочили к будущим соревнованиям по боевому самбо, которые пройдут в честь героя России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова.
Первой точкой на карте маршрута стал храм преподобного Сергия Радонежского. Встретил путешественников отец Владимир. Участники тура окунулись в ледяную воду Гремячего ключа — это проверка не только физической силы, но и силы духа. После покорения проруби детей покормили и — снова в путь.
Далее по плану — Сергиева Лавра.
«Мы объединяем, и непосредственно Международная полицейская ассоциация, клуб „Володарь“ работают над тем, чтобы создать хороший культурный проект, спортивно-культурный проект, который повлияет на судьбу ребят. Соответственно, под эгидой самбо объединить цели наши, а цель — это воспитание нормальной, патриотической молодежи», — заявил организатор турнира по боевому самбо, помощник президента МПА, кандидат в депутаты ГД от партии «Родина» Максим Ефимов.
Проект поддержала крупная фармкомпания «Промомед», производящая препараты для терапии ожирения и сахарного. Ефимов отметил, что МПА давно сотрудничает с предприятием, которое вкладывает много сил и средств в спортивную повестку.