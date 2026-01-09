Юные спортсмены начали тренировки на обновленном стадионе в Балашихе

Стадион стал главной спортивной площадкой округа. На его территории открылись новая ледовая арена и футбольный манеж.

Спортивный комплекс «Орион» в Балашихе открылся после масштабной реконструкции в 2025 году. Сейчас на его базе занимаются более тысячи детей, которые тренируются по 11 видам спорта.

В ходе обновления стадиона полностью модернизировали футбольное поле с трибунами, спортивные залы, раздевалки и два бассейна. Также заменили все инженерные и климатические системы.

На территории комплекса работает ледовая арена «Орион Технопул» — домашняя площадка хоккейной команды на санях «Гвардия». Весной 2025 года здесь открылся новый футбольный манеж с подогреваемым искусственным покрытием, что позволяет тренироваться круглый год.

Обновленный «Орион» регулярно становится площадкой для соревнований и массовых мероприятий. Летом 2025 года здесь прошли встречи с легендами футбола, участниками специальной военной операции и воспитанниками спортивной школы. В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор» прошел «Матч Героев», а в рамках Балашихинской школьной лиги — эстафета и старт новой дисциплины «Спортивный родитель».

Такая инфраструктура помогает популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди молодежи в округе.