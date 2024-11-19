Воспитанники спорткомплекса «Юность» в Лобне выполнили нормативы ГТО

Юные легкоатлеты и футболисты Лобни приняли участие в сдаче нормативов. Мероприятие прошло на стадионе «Москвич» и в спортивном комплексе «Юность».

На стадионе «Москвич» свои силы испытали спортсмены из секций по легкой атлетике и лыжным гонкам. Четырнадцать участников успешно выполнили нормативы, среди которых были челночный бег, шестиминутный бег, бег на километр, прыжки в длину и другие испытания.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» свою спортивную подготовку продемонстрировали юные футболисты. В сдаче нормативов участвовали 13 ребят из группы 2013–2014 годов рождения. Они успешно выполнили челночный бег, отжимания и поднимание туловища из положения лежа.

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