Юные спортсмены из Воскресенска встретились со звездами хоккея на Кубке Овечкина

Команда «Химик» из Воскресенска, в состав которой входят игроки 2013 года рождения, впервые стала участником Кубка Александра Овечкина. Ребята сразились с сильнейшими соперниками и вдохновились на дальнейшие тренировки, встретившись с легендами хоккея.

Главный детский турнир России по хоккею состоялся в начале августа в Красногорске. Состязания, которые в этом году провели уже в седьмой раз, организовали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Спортивное событие объединило 24 команды из 13 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

Юные хоккеисты из Воскресенска попали в «группу смерти». Так ее во время жеребьевки назвал сам Александр Овечкин. Команда «Химик» встретилась с сильнейшими соперниками: «Ак Барс» из Казани, «Металлург» из Магнитогорска, «Красные Крылья» из Екатеринбурга, «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Красная Машина Юниор» из Москвы.

Воскресенские спортсмены заняли 21-е место, что принесло им ценный опыт. Тренер Евгений Крутов подчеркнул, что матчи были тяжелыми, но ребята сражались до последней минуты.

В рамках Кубка Овечкина состоялся гала-матч, на котором присутствовали звезды Национальной хоккейной лиги: Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Игорь Шестеркин, Павел Дацюк и Евгений Малкин. Юные спортсмены из команды «Химик» признались, что встреча с Александром Овечкиным и другими легендами мотивировала их на дальнейшие тренировки.