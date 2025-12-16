Юные спортсмены из Видного посетили выставку о России в Москве

В рамках поощрения за активное участие в проекте губернатора Андрея Воробьева Единая школьная лига Московской области более 30 учеников старших классов Видновской школы № 7 и Видновской гимназии Ленинского городского округа побывали на выставке в Национальном центре «Россия». В поездку отправились лучшие спортсмены, отличившиеся в муниципальном этапе состязаний.

Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин рассказал, что в муниципалитете стараются поощрять активных и талантливых ребят.

«Посещение выставки в Национальном центре „Россия“ — это возможность для школьников не только отдохнуть, но и расширить кругозор, познакомившись с культурным и географическим разнообразием страны», — отметил Владимир Каширин.

Учащаяся Видновской школы № 7 Аня Гущина поделилась впечатлениями от поездки.

«Я узнала много нового о разных регионах России, экскурсия оказалась необычайно интересной. Организаторы представили большое разнообразие информации, которую можно было свободно изучать. Такой формат одинаково интересен и детям, и взрослым», — отметила школьница.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа, в начале декабря прошел первый тур по спортивным играм среди школьников в рамках ЕШЛ, а следующий проведут уже в январе 2026 года. Финальный этап состоится в начале весны. Победители представят Ленинский городской округ на областном уровне.