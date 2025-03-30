Юные спортсмены из Подольска выиграли восемь медалей в лиге округа по дзюдо

Юные спортсмены округа выиграли по одной золотой и серебряной медали, а также шесть бронзовых на III этапе Подольской лиги дзюдо. Соревнования прошли в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск. Турнир посвятили памяти 273-й стрелковой дивизии.

В соревнованиях приняли участие 228 юношей 10-14 лет из Подольска, Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей.

Среди дзюдоистов 2013–2014 года рождения первое место занял Егор Морозов. «Серебро» получил Семен Вовненко. «Бронза» — у Романа Щекланова, Бориса Мамазияева и Егора Салихова.

В категории 2011–2012 года рождения третье место получили Николай Торопов, Андрей Подколозин и Александр Бороднянский.

В администрации округа уточняют, подольская лига дзюдо занимается патриотическим воспитанием молодежи. Их соревнования состоят из четырех этапов, каждый из которых посвящают важному событию Подольска во времена ВОВ.

Первые два этапа прошли в 2024 году, их приобщили к подвигу подольских курсантов и Битвы под Москвой.

Четвертый проведут 17 мая 2025 года в честь Дня Победы.