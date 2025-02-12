Юные спортсмены из Можайска стали призерами областного турнира по боксу

На прошедшем в поселке Обухово Богородского округа первенстве Московской области по боксу среди юношей 15–16 лет можайские спортсмены, воспитанники тренера Сергея Баранова, поднялись на пьедестал почета. В турнире приняли участие 167 победителей отборочных зональных первенств со всего региона.

Серебряную медаль завоевал Игорь Баранов из Можайска, выступивший в весовой категории 48 килограммов. Бронзовым призером турнира среди спортсменов в весовой категории 52 килограмма стал Григорий Назаренков. Всего он провел два боя. В полуфинале Назаренков встретился победителем Центрального федерального округа 2024 года. В этом поединке лучшим стал его соперник из Химок.

Выступление можайских боксеров на первенстве Московской области открыло им дорогу на первенство Центрального Федерального округа, где им предстоит защищать спортивную честь Московской области.